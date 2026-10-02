ПсковГУ наградил лучших молодых медийщиков трех стран

В Псковском государственном университете подвели итоги IV Российско-белорусского форума «Индустрия медиа». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.
В Псковском государственном университете подвели итоги IV Российско-белорусского форума «Индустрия медиа». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.
Форум собрал 100 участников – студентов из 22 вузов России, 10 вузов Беларуси, а также из Киргизии. На протяжении нескольких дней они работали над общими проектами, обменивались опытом и знакомились с современными трендами в медиа.
Параллельно проходил конкурс творческих работ, куда поступило 80 заявок из двух стран. По его итогам жюри отметило лучших в пяти номинациях.
В категории «Фото» победил студенческий совет БрГТУ из Бреста. В номинации «Видео» награды удостоились Максим Буров, Виктория Дымшакова и Владислава Павенко из ЮУрГУ (Челябинск). Лучшей в «Графике» стала Екатерина Бугрова из СГЮА (Саратов). В номинации «Медиапроект» отличилась Виктория Ежкова из ТвГУ (Тверь), а в «Тексте» – Ариана Ланина из ГрГУ (Гродно). Специальный приз пресс-службы Псковского государственного университета получила медиакоманда «РИСОварка» – ребята представили серию коротких вертикальных видео.
В дни форума участники разделились на 10 смешанных команд и разработали собственные информационные ресурсы. Третье место заняла команда № 6 с проектом «Слово» – молодежной редакцией, которая объединила бы авторов из двух стран. Ребята продумали восемь рубрик о языке, фольклоре и культуре России и Беларуси.
Второе место у команды № 7 с порталом «Нить». Его наполнение – календарь общих праздников, квиз по диалектизмам, рассказы о любимых продуктах. Центральным продуктом должен стать подкаст, где студенты двух стран обсуждают общие новости и проблемы. «Не говорить о единстве, а выстраивать его» – девиз этой команды.
Победителем признали команду № 1 с приложением «Резонанс» – общим мессенджером для участников из России и Беларуси. Ребята отметили, что им не хватает единой площадки для общения, и предложили решение: читать общие новости и создавать контент о событиях Союзного государства в одном месте.
По решению Министерства науки и высшего образования РФ команда победителей в полном составе – а в нее вошли участники из России, Беларуси и Киргизии – отправится на «Летнюю школу журналистики» в Москву летом следующего года.
Церемония награждения завершилась концертом псковской певицы Лизы Матрёшки.