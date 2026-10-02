ПсковГУ наградил лучших молодых медийщиков трех стран

В Псковском государственном университете подвели итоги IV Российско-белорусского форума «Индустрия медиа». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

Форум собрал 100 участников – студентов из 22 вузов России, 10 вузов Беларуси, а также из Киргизии. На протяжении нескольких дней они работали над общими проектами, обменивались опытом и знакомились с современными трендами в медиа.

Параллельно проходил конкурс творческих работ, куда поступило 80 заявок из двух стран. По его итогам жюри отметило лучших в пяти номинациях.

В категории «Фото» победил студенческий совет БрГТУ из Бреста. В номинации «Видео» награды удостоились Максим Буров, Виктория Дымшакова и Владислава Павенко из ЮУрГУ (Челябинск). Лучшей в «Графике» стала Екатерина Бугрова из СГЮА (Саратов). В номинации «Медиапроект» отличилась Виктория Ежкова из ТвГУ (Тверь), а в «Тексте» – Ариана Ланина из ГрГУ (Гродно). Специальный приз пресс-службы Псковского государственного университета получила медиакоманда «РИСОварка» – ребята представили серию коротких вертикальных видео.