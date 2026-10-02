Социальные пенсии в Псковской области выросли до 16,1 тысячи рублей

С апреля социальные пенсии в Псковской области увеличены на 6,8%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

Прибавку получили более 16,7 тысяч жителей Псковской области. В среднем выплата подросла больше чем на 1 тысячу рублей и теперь составляет 16,1 тысяч рублей.

В ведомстве в том числе объяснили, почему индексация проходит весной, а не в начале года. Социальные пенсии, как пояснили в СФР, привязаны к прожиточному минимуму, а не к страховым взносам, поэтому и пересчитывают их позже.

Выплаты положены и тем, кто трудился, и гражданам, которые по разным причинам не накопили нужного количества пенсионных прав. Назначают социальную пенсию на пять лет позже общеустановленного возраста: женщинам – в 65 лет, мужчинам – в 70.

Если общий доход пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, ему автоматически назначают федеральную социальную доплату.