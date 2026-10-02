Иванов – об угрозах ИИ: Людей приведут к общему знаменателю через алгоритмы

Глава государства отметил, что уже фиксируются случаи, когда ИИ сам принимает решения, исходя из собственного понимания целесообразности, – и это касается как гражданского, так и военного применения. Кроме того, по словам президента, эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю и обезличиванию – теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов.

Остановить технический прогресс невозможно, но важно понимать его последствия – в том числе при использовании достижений в военной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

По его мнению, главная опасность нынешней эпохи искусственного интеллекта – вовсе не потеря рабочих мест и не восстание машин. Куда тоньше и серьезнее другое: алгоритмы, настроенные конкретными людьми под свои интересы, могут постепенно привести всех к некоему усредненному образцу. «Это не техническая проблема, а проблема власти и культуры», – подчеркнул Алексей Иванов.

Он отметил, что наблюдать за этой тенденцией из регионов даже полезнее, чем из столиц: на местах лучше видно, как абстрактные угрозы проявляются в повседневной жизни. В президентской формулировке Алексей Иванов выделил три взаимосвязанные тревоги.

Первая – обезличивание: искусственный интеллект оперирует шаблонами, а не людьми, и чем чаще ему доверяют решения, тем сильнее общество подстраивается под статистическую норму. Те, кто в нее не вписывается, рискуют остаться незамеченными или получить ярлык аномалии.

Вторая – вопрос о том, кем именно настроены алгоритмы. Они не появляются сами по себе: их создают, обучают и корректируют конкретные люди с конкретными интересами – коммерческими, политическими, культурными. По словам Алексея Иванова, здесь возникает асимметрия власти: тот, кто настраивает искусственный интеллект, получает рычаг влияния на пользователей, и этот рычаг тем сильнее, чем меньше люди понимают, как работает система.

Третья тревога касается культуры. Когда все читают похожие сгенерированные тексты и обращаются к одним и тем же ИИ-помощникам, информационная среда становится однородной. Это мягкая унификация, без запретов и принуждения – и именно поэтому, считает Алексей Иванов, она опаснее прямых ограничений.

В регионах, по его наблюдениям, ИИ входит в жизнь не через стартапы и конференции, а через бытовые вещи: системы распознавания лиц, «умные светофоры», нейросети в школах. Каждый проект по отдельности кажется полезным, но вместе они создают среду, где алгоритм все чаще оказывается между человеком и государством.

«Граница проходит не там, где мы её себе рисуем в дискуссиях, а там, где экономия времени и денег делает делегирование удобным», – отметил Алексей Иванов.

Он предложил несколько тем для размышления. Одна из них – необходимость сделать «настройщика» алгоритмов видимым: главный вопрос не в том, какой алгоритм используется, а в том, кто его настроил и под какие ценности. Другая – сохранять региональную специфику как защиту от унификации: Псковская область – не Москва, и если ИИ-решения спускаются сверху единым шаблоном, тревога об «общем знаменателе» становится реальностью.

Отдельно Алексей Иванов остановился на принципе «человек в контуре».

По его словам, на практике это означает право фельдшера не согласиться с подсказкой искусственного интеллекта, право учителя проверить диктант самому и право жителя оспорить штраф, выписанный камерой, получив живого человека на другой стороне. «Без этого «человек в контуре» – декорация», – подчеркнул он.

Цифровая грамотность, по мнению Алексея Иванова, должна включать не только навыки пользования ИИ, но и умение не доверять ему без проверки. А культурное разнообразие – от местных диалектов до управленческих практик – стоит рассматривать не как архаику, а как стратегический ресурс.

«Президентская формулировка ценна тем, что сдвигает дискуссию о рисках ИИ с технической плоскости на антропологическую. Речь не о том, что ИИ сломается, а о том, что он может сработать – и в результате люди станут более одинаковыми, а настройщики алгоритмов получат невиданную власть», – заключил Алексей Иванов.