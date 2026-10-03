Три тонны монастырской похлёбки приготовили на фестивале «Архондарик» в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Три тонны монастырской похлёбки приготовили на фестивале «Архондарик» в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
К её приготовлению готовились целую неделю – результат получился ароматным, сытным и по-настоящему домашним, уверяют организаторы.
Заливка воды проводилась за сутки. 2 октября в 18:00 начали топить огромную кастрюлю и подвозить еду.
Монастырскую похлёбку благословили два келаря.
Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.