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Общество / Здоровье

Псковский кардиолог предупредила о «порочном круге» в лечении аритмии

2 октября 2026 года, 17:22

Один из сильнейших антиаритмических препаратов, назначаемых для удержания ритма сердца, может сам провоцировать заболевания щитовидной железы, замыкая «порочный круг» в лечении пациента. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 октября, рассказала врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова.

Псковский кардиолог предупредила о «порочном круге» в лечении аритмии

Фото Андрея Степанова

«Бывает наоборот, когда мы ради того, чтобы сохранить ритм, даем самые сильные антиаритмики. Один из них имеет сильные побочки, в большей степени на щитовидную железу. И мы получаем тиреотоксикоз», – объяснила специалист. 

По ее словам, избыток гормонов затем снова бьет по сердцу.

Врач подчеркнула, что препарат назначается строго по показаниям – либо при жизнеугрожающей аритмии, либо когда пациент очень плохо переносит приступы. 

Она также отметила, что при наличии проблем с щитовидной железой антиритмики назначают только при условии, что они компенсированы гормональной терапией. «Просто так данный препарат не назначают», – заключила кардиолог.

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