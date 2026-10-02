На улице Некрасова в Пскове на два дня полностью перекроют движение

В Пскове готовятся к полному перекрытию улицы Некрасова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение остановят на участке от улицы Карла Маркса до Воровского. Ограничения будут действовать в субботу и понедельник – 3 и 5 октября – с 08:00 до 19:00.

Там будут проводиться работы по фрезерованию покрытия проезжей части. Автомобилистов просят заранее учитывать это при планировании маршрутов.