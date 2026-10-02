Роспотребнадзор за месяц оштрафовал псковский бизнес на 510 тысяч

В Псковской области подвели итоги первого месяца работы автоматических штрафов. Как сообщили «Псковской правде» в региональном Управлении Роспотребнадзора, с 1 сентября постановления выносят в электронном виде – на основании данных системы маркировки «Честный знак», без протоколов и присутствия нарушителя.

За месяц в регионе вынесли 73 постановления. Общая сумма штрафов составила 510 тысяч рублей. Чаще всего бизнес наказывали за продажу табака не по максимальной розничной цене – такие случаи дали 80% всех штрафов.

В ведомстве напомнили, что цена на кассе должна точно совпадать с указанной на пачке. Оставшиеся 20% пришлись на продажу товаров с истекшим сроком годности.

Среди причин нарушений в Роспотребнадзоре перечислили несогласованные настройки касс, скидки и бонусы на табак, несвоевременно обновленное программное обеспечение и справочники, ошибки при сопоставлении товара с карточкой, проблемы со сканированием кодов маркировки и слабый контроль сроков годности.

В ведомстве советуют бизнесу проверить свои процессы: вовремя скорректировать настройки и обучить сотрудников дешевле, чем получать автоматические штрафы. Для покупателей же новый механизм – дополнительная гарантия: система быстрее выявляет нарушения и помогает защищать права потребителей.