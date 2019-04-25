Защита от дурака

Отсутствие жалоб экологам, итальянская противоаварийная система, почти полтора миллиарда налогов, профессиональные сотрудники и обещание построить в Пскове еще более экологичное производство – омский «Титан» показал псковичам, как будет работать производство в «Моглино». Слово «химия» у большинства ассоциируется с опасностью для здоровья. В то же время в повседневной жизни мы окружены ей: носим вещи из полиакрила, едим йогурты из полистирольных стаканчиков, ходим по ковровым покрытиям из полипропилена. Многие привычные в быту вещи изготавливаются на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ), известного под более знакомым названием «полиэстер» – сырья, которое планирует производить новый резидент «Моглино» - завод «Титан-Полимер». Производство обещает быть крупным, налоги в местный бюджет платить большие, а псковичей обеспечить работой – на заводе предполагается открыть 500 новых рабочих мест. Однако планы по размещению промышленного производства в 7 км от Пскова вызвали серьезную тревогу у его жителей. Понятно, что опасной казалась не продукция будущего завода, а те самые вещества с труднопроизносимыми названиями, из которых она будет производиться. И которые, по мнению оппонентов строительства предприятия, могут сделать из нашего чудесного региона с чистым воздухом загаженную выбросами промзону. Чтобы развеять страхи и развенчать мифы об экологической опасности производства, Группа компаний «Титан» пригласила противников строительства завода посетить свою промышленную площадку в Омске. Поездка состоялась 22 апреля. Правда, самые яростные противники нового завода приглашение проигнорировали. Полетели в Омск те, кому действительно было интересно лично увидеть производство, так сказать, заглянуть в будущее Пскова. Это главы Тямшанской и Логозовской волостей Псковского района Нина Николаева и Любовь Фильчагина, депутат областного Собрания от фракции ЛДПР Антон Минаков, заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук Александр Румянцев, общественный инспектор Общероссийского народного фронта по охране окружающей среды Сергей Елизаров и журналисты.

ЖАЛОБ НЕ БЫЛО

Первые впечатления от Омска псковичей ждали уже в начальной точке маршрута - сразу из аэропорта делегация отправилась в Птичью гавань – аккуратный природный парк в черте города, который находится на пути миграции птиц. Там же расположился Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, в задачи которого входит контроль за состоянием воздуха в городе и его окрестностях, а также координация всех служб в случае несанкционированных выбросов вредных веществ.

То, что такой центр в принципе есть, уже о многом говорит. В Омске сосредоточено более 90 % всего промышленного производства области. На экологию влияют две крупных промышленных площадки, на одной из которых работает нефтеперерабатывающий завод. Собственно поэтому в прошлом году в Омске и появился центр мониторинга, который ежедневно собирает и обрабатывает информацию о состоянии воздуха с 10 стационарных постов, а также оперативно реагирует на жалобы жителей. - В любое время в центр поступает информация от жителей. В указанное место выезжает наша передвижная лаборатория и производит необходимые замеры. С начала работы центра поступило более двух тысяч обращений граждан, - рассказала сотрудник центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Любовь Савельева.

Но хорошей новостью можно считать то, что за год работы центра на «Полиом» и другие предприятия группы компаний «Титан» жалоб не поступало. Даже когда жители города задыхались от очередного несанкционированного выброса и подозрения пали на «Омский каучук», исследования показали, что предприятие к этим нарушениям никакого отношения не имеет. А потом нашелся и истинный виновник – небольшое предприятие по модификации канифоли, которое начало работу, не имея очистных установок. - С момента создания центра жалоб на работу предприятия Группы компаний «Титан» не было, - подчеркнула Любовь Савельева.

«У ВАС БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

После небольшой экскурсии по центру Омска автобус с псковичами направился в промышленную зону, где расположились предприятия Группы компаний «Титан». Псковичи посетили одно из них – завод «Полиом». Предприятие первого класса опасности. Поэтому перед тем, как отправиться на осмотр производства, делегацию обеспечили спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Каждый прикрепил к спецовке небольшой цилиндр-самоспасатель – на случай нештатной ситуации. К счастью, испытать в действии загадочное приспособление не пришлось. Впрочем, без аварий «Полиом» работает с момента своего запуска в 2012 году. На предприятии итальянская «защита от дурака» – при ошибках оператора переводит всю систему в безопасное состояние. На заводе работает чуть меньше 400 человек, тем не менее предприятие входит в топ-5 налогоплательщиков области. Только в прошлом году в консолидированный бюджет Омской области от завода поступил 1 млрд 400 млн рублей. Основная продукция – полипропилен, с которым все сталкиваются в быту. Из него изготавливают пищевую пленку, одноразовую посуду, шприцы, подгузники, детали машин и даже ковры! - До сих пор рынок пластика в России не насыщен. На 95 % свою продукцию мы продаем в России, пластиков у нас в стране не хватает. Турция заинтересована в нашей продукции, и страны СНГ активно ее берут, - рассказал генеральный директор ООО «Полиом» Игорь Тихонов. Об экологии руководство предприятия тоже не забывает – участвует в федеральной программе «Чистый воздух», цель которой - снизить сбросы в атмосферу на 18 %. Скрупулезное отношение к деталям тоже говорит в пользу предприятия. На заводе раздельно собирают мусор, есть контейнер для батареек, макулатуру меняют на саженцы деревьев и высаживают рядом с предприятием. Однако псковскую делегацию больше беспокоило состояние окружающей среды в родном регионе после строительства аналогичного завода. - Мы приехали с тревогой: какая у нас экология будет, - выразила общее мнение глава Тямшанской волости Нина Николаева.

- У вас первый этап – переработка пленки. С нашей точки зрения, это вообще безопасно. Там взрывопожароопасных веществ вообще нет, - заверил директор. – Второй этап у вас будет еще лучше и безопаснее, чем здесь. Технологии идут вперед. Мы берем самое лучшее. - Два завода по производству термопластика в литовской Клайпеде не мешают городу оставаться крупным курортом, - напомнил советник генерального директора по новым технологиям ГК «Титан» Андрей Михайлов. Псковичи побывали в операторной производства, на складе готовой продукции и в лаборатории по контролю ее качества. По словам начальника производственно-технического отдела «Полиома» Алины Малыхиной, даже лабораторные образцы не выбрасывают – все возвращается в процесс, в производство. А в лаборатории аналитики проводится контроль качества питьевой, оборотной и сточной воды. - Воде уделяем большое внимание. Мы должны быть уверены, что стоки чистые, что нет никаких утечек, – отметила Алина Малыхина.

ЗАВОД К ЮБИЛЕЮ

Обещание, что завод в Пскове будет соответствовать всем современным стандартам и будет безопасен как для жителей, так и для экологии, прозвучали и на круглом столе после осмотра производства. - «Полиом» – одно из самых эффективных предприятий подобного типа. Под эффективностью мы понимаем не только экономические показатели, но и стандарты качества. В Пскове предприятие также будет соответствовать современным стандартам, - отметил генеральный директор группы компаний «Титан» Ян Кирсанов. - Я немножко удивился тому, что происходило в вашем регионе. Это удивительно потому, что объект достаточно неопасный. Но активность впечатляет, и мы этому рады.

Он напомнил, что группа компаний «Титан» существует уже почти 30 лет и этом году планирует отпраздновать юбилей. - Наши предприятия находятся не только в Омске и других регионах России, но и в соседних странах. Мы гордимся тем, что мы делаем. И надеемся, что 30 лет мы отпразднуем, открывая завод в Пскове.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я в интернете ничего не читал и никаким общественникам верить никогда не буду. Они не всегда профессиональны. Завод произвел благоприятное впечатление. Современные технологии, много молодежи работает. Чувствуется, что на предприятии соблюдают строгий порядок. Хотя никто не может быть застрахован от каких-то неожиданностей, но даже в этом случае технологический процесс предусматривает блокировку. Очень позитивно. Я считаю, что у нас в «Моглино» производство ПЭТФ нужно обязательно организовывать, но при соблюдении всех жестких требований экологического и природоохранного законодательства. Меня вполне убедили доводы об экологичности производства.

Александр Румянцев,

заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук

На таком большом химическом заводе я впервые. Меня поразило внимательное отношение руководства завода к технике безопасности. На экскурсию мы пошли экипированные – в спецодежде, в каске. Посмотрели, что в каждом цехе, в каждом отделении есть уголок безопасности, много информации по безопасности труда. Мне понравились лаборатории – аналитическая, готовой продукции. Поразило то, что они даже остатки после анализов не выбрасывают, а отправляют на вторичную переработку. Видно, что люди любят свою работу и ценят ее. От увиденного на душе стало спокойнее.

Нина Николаева,

глава Тямшанской волости Псковского района

Рано делать выводы. Поездка, несмотря на то что была короткой, оказалась достаточно продуктивной. Порадовали социальные программы, которые реализуются на омском предприятии, большое количество сотрудников и серьезная система страхования. Нам показали, как контролируется экологическая ситуация в регионе, и объяснили, что никаких экологических проблем с Группой компании «Титан» никогда не возникало.

Антон Минаков,

лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов

Это высокотехнологичное химическое предприятие. Мне понравилось то, что здесь работают достаточно профессиональные люди, и важно, что выполняются все предписанные по этой технологии мероприятия. Сибирский город развивается и растет, и это радует. Хотелось бы, чтобы и наш Псков имел такое хорошее производство. Сегодня от знакомства с предприятием остались хорошие впечатления.

Любовь Фильчагина, глава Логозовской волости Псковского района