В Псковской области зарегистрировано 25 тысяч волонтеров, большая часть из них — молодые люди 18-25 лет. Но этого все равно мало, говорят эксперты, и приглашают пополнить ряды помощников, без которых в регионе уже давно не обойтись.
Сделать это довольно просто. Надо просто зайти на портал Добро.ру, зарегистрироваться и ждать обратной связи. Для тех, кто не хочет нигде оставлять свои данные, предлагается другой вариант — просто прийти в ближайший Центр добровольчества и предложить свои услуги.
«Мы бы, конечно, хотели привлекать к волонтерству детей со школьной скамьи, чтобы у них формировалось представление, что такое хорошо, а что такое плохо», - говорит руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области «Доброволец Псковской области» Алеся Михачева.
По ее словам, некоторые школьники до сих пор не знают, кто такой волонтер, как и кому можно помочь и куда для этого обратиться.
«В Псковской области по последним данным зарегистрировано 25 тысяч волонтеров, - сообщила она. - Но волонтеров много не бывает, мы ждем всех желающих в свою большую и дружную семью».
Фото Андрея Степанова
Только в эти дни в Псковской области проходят несколько акций и мероприятий, в которых помощь волонтеров необходима. Одно из них - голосование за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогают в этом жителям региона 235 волонтеров. Они не только информируют о проекте, но и оказывают помощь в голосовании.
«Кто-то не имеет возможности проголосовать самостоятельно, потому что не имеет учетной записи на Госуслугах, - отмечает Алеся Михачева. - А у волонтеров есть специальное приложение на мобильном телефоне, с помощью которого они помогают людям отдать свой голос за понравившуюся территорию».
Не нужен ни паспорт, ни другие документы, удостоверяющие личность: чтобы проголосовать, достаточно назвать номер мобильного и получить код.
В этом году процесс привлечения волонтеров к участию конкретно в этом проекте упростили: подключиться можно в любой момент. «Это очень удобно, потому что одни завязаны на учебу, другие не всегда могут участвовать именно в этот день, для таких случаев у нас теперь есть запасные ребята», - говорит Михачева.
Это позволяет оперативно собрать команду и отправить ребят в отдаленную деревню, где интернета нет, а жители в голосовании поучаствовать хотят. Правда, есть одно условие — необходимо подать коллективную заявку через органы местного самоуправления.
Фото Андрея Степанова
Огромное количество волонтеров участвовали и в мероприятиях, приуроченных к 9 мая, напоминает и. о. руководителя управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова. Многие благодарили Центр поддержки добровольчества Псковской области за возможность помочь, отмечали, что для них было честью сопровождать ветеранов на параде Победы в Пскове.
В этот же день, 9 мая, в Псковской области был положен старт всероссийской акции «Сад памяти». За один день волонтеры вместе с жителями региона высадили полторы тысячи деревьев, а это 30 «садов памяти». В области акция проходит не первый год. В 2021 году в ней участвовали около 1 000 жителей. «Это не только массовые посадки, - рассказала Наталья Скачкова. - Каждый житель может присоединиться к акции и посадить что-то на своем собственном участке».
Еще один проект, где без волонтеров не обойтись, - «Зеленая область». Идейным вдохновителем проекта стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Именно он на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» озвучил эту инициативу.
Сейчас набирают волонтеров для посадки саженцев вблизи деревни Крюково Псковского района. «Мы приглашаем всех поучаствовать, - говорит Наталья Скачкова. - Подвоз участников и их питание мы обеспечим, никто голодным от нас не уйдет, а еще с собой увезет эмоции от того, что стал частью такого хорошего проекта».