В Псковской области зарегистрировано 25 тысяч волонтеров, большая часть из них — молодые люди 18-25 лет. Но этого все равно мало, говорят эксперты, и приглашают пополнить ряды помощников, без которых в регионе уже давно не обойтись. Сделать это довольно просто. Надо просто зайти на портал Добро.ру, зарегистрироваться и ждать обратной связи. Для тех, кто не хочет нигде оставлять свои данные, предлагается другой вариант — просто прийти в ближайший Центр добровольчества и предложить свои услуги. «Мы бы, конечно, хотели привлекать к волонтерству детей со школьной скамьи, чтобы у них формировалось представление, что такое хорошо, а что такое плохо», - говорит руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области «Доброволец Псковской области» Алеся Михачева. По ее словам, некоторые школьники до сих пор не знают, кто такой волонтер, как и кому можно помочь и куда для этого обратиться. «В Псковской области по последним данным зарегистрировано 25 тысяч волонтеров, - сообщила она. - Но волонтеров много не бывает, мы ждем всех желающих в свою большую и дружную семью».

Только в эти дни в Псковской области проходят несколько акций и мероприятий, в которых помощь волонтеров необходима. Одно из них - голосование за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Помогают в этом жителям региона 235 волонтеров. Они не только информируют о проекте, но и оказывают помощь в голосовании. «Кто-то не имеет возможности проголосовать самостоятельно, потому что не имеет учетной записи на Госуслугах, - отмечает Алеся Михачева. - А у волонтеров есть специальное приложение на мобильном телефоне, с помощью которого они помогают людям отдать свой голос за понравившуюся территорию». Не нужен ни паспорт, ни другие документы, удостоверяющие личность: чтобы проголосовать, достаточно назвать номер мобильного и получить код. В этом году процесс привлечения волонтеров к участию конкретно в этом проекте упростили: подключиться можно в любой момент. «Это очень удобно, потому что одни завязаны на учебу, другие не всегда могут участвовать именно в этот день, для таких случаев у нас теперь есть запасные ребята», - говорит Михачева. Это позволяет оперативно собрать команду и отправить ребят в отдаленную деревню, где интернета нет, а жители в голосовании поучаствовать хотят. Правда, есть одно условие — необходимо подать коллективную заявку через органы местного самоуправления.