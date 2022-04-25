Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Соцзащита

Раньше — лучше

Псковские пенсионеры получат выплаты за май досрочно

Текст:
Ольга Нефёдова
25 апреля 2022 года, 16:40
Фото: Андрей Степанов
0

График доставки пенсий в мае 2022 года изменится. Изменения связаны с праздничными и выходными днями в начале месяца, из-за чего дата доставки переносится на более ранний срок, рассказала управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, выплаты пенсий и пособий в Псковской области начинаются с 5-го числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через Почту России, получат выплаты согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая.

Финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района обычно происходит 9-го числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая — праздник и выходной, срок финансирования перенесен на 6 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то там все пройдет в соотвествии с обычным графиком: первый этап выплат — 11 мая, второй этап — 20 мая.

Ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям, а также меры соцподдержки, принятые от органов социальной защиты населения за апрель, будут перечислены 29 апреля.

Наталья Мельникова напомнила, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия увеличилась в среднем на 1 420 рублей в месяц, ее средний размер — 18 095 рублей.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. В Псковской области страховые пенсии проиндексированы более чем 144,4 тыс. неработающих пенсионеров».

Раньше — лучше Наталья Мельникова, управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области 

Помимо страховых пенсий, на 8,6% были проиндексированы и социальные пенсии. В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем выросли на 789, 9 рублей и составили 9 949,55 рублей. Повышение коснулось более 16,6 тысяч пенсионеров региона.

Наталья Мельников отметила, что с января в регионе ряд выплат назначается в беззаявительном порядке. В их числе — пенсии по инвалидности, Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), федеральная социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума, страховая пенсия, сертификат на материнский капитал, а также индексация пенсий при получении информации от работодателям о прекращении работающим пенсионером трудовой деятельности.

Отметим, что общее количество получателей пенсионных и других социальных выплат в Псковской области на 1 апреля составляет 315 914 человек. Численность пенсионеров — 203 374 человек, в их числе 115 участников Великой Отечественной войны. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей
Удар в челюсть

Общество / Здоровье
25 апреля 11:33

Удар в челюсть
Чем опасны лисички

Общество
21 апреля 15:08

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток
  • Подготовку к 77-й эстафете «Псковской правды» обсудил губернатор с главой Медиахолдинга Псковской области
  • Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил Михаил Ведерников с руководителем регионального Медиахолдинга
  • Псковские спортсмены успешно стартовали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту в Ростове-на-Дону
  • До +5 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 26 апреля
  • Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
  • Украинец пытался провести через псковскую границу 22 тысячи незадекларированных долларов
  • 139 проектов ТОС реализуют в Псковской области за счет средств областного бюджета
  • Из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове изменятся схемы движения городских автобусов
  • 25 апреля в Невельском районе открылась «Вахта памяти»
  • На развитие дорожной сферы Псковской области выделят более 1,2 млрд рублей
  • «Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за прошедшую неделю
  • Петербуржец получил ожоги рук в результате пожара в Плюсском районе
  • Системе «Лесохранитель» помогает выявить более половины лесных пожаров в Псковской области
  • Постоянные ремесленные ярмарки будут работать в туристических точках Пскова
  • С 26 по 30 апреля по ночам будет закрыто движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
  • Борис Елкин: Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Октябрьскому проспекту
  • Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля
  • Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живой как жизнь»

    • 24 апреля

  • Что ожидается в Пскове на 9 мая, расскажут в очередном выпуске «Псковского телеграма Online»
  • 800 человек приняли участие в VII Псковском марафоне
  • Девушку госпитализировали в результате ДТП в Печорском районе
  • Полиция продолжает разыскивать глухонемого жителя города Пскова
  • В Псковской области начался пожароопасный сезон
  • Михаил Ведерников: Желаю вам встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных

    • 23 апреля

  • 55 случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22 апреля
  • Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню
  • Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате
  • Псковский губернатор поздравил коллектив музея «Ледовое побоище» в Самолве с 10-летним юбилеем
  • До 40 млн рублей увеличили грантовый фонд конкурса ТОСов в Псковской области
  • Причину переноса работ по благоустройству территории Сиреневого бульвара в Пскове назвал Михаил Ведерников

    • Новости

    Как сыр в масле

    Экономика
    Максим Андреев 23 апреля 10:27

    Как сыр в масле

    Директор «Греческой сыроварни Тремпелис»: Мы не только не уезжаем, мы расширяемся

    Три в одном

    Общество
    20 апреля 12:01

    Три в одном

    Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

    Что делать с отрыжкой?

    Общество / Здоровье
    19 апреля 12:42

    Что делать с отрыжкой?