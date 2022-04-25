Раньше — лучше

График доставки пенсий в мае 2022 года изменится. Изменения связаны с праздничными и выходными днями в начале месяца, из-за чего дата доставки переносится на более ранний срок, рассказала управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, выплаты пенсий и пособий в Псковской области начинаются с 5-го числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через Почту России, получат выплаты согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая.

Финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района обычно происходит 9-го числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая — праздник и выходной, срок финансирования перенесен на 6 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то там все пройдет в соотвествии с обычным графиком: первый этап выплат — 11 мая, второй этап — 20 мая.

Ежемесячные выплаты будущим мамам и одиноким родителям, а также меры соцподдержки, принятые от органов социальной защиты населения за апрель, будут перечислены 29 апреля.

Наталья Мельникова напомнила, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия увеличилась в среднем на 1 420 рублей в месяц, ее средний размер — 18 095 рублей.