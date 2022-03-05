Как зарядить батарейки?

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Каждую весну беспокоит апатия. Не хочется даже двигаться, приходиться заставлять себя. Такое впечатление, что «батарейки сели». Что можно с этим сделать?», - спрашивает Екатерина Евдокимова из Пскова.

«Весной идет сезонная перестройка всего организма: меняется гормональный фон, нервная система начинает по-другому реагировать на удлиняющийся световой день, тонус сосудов тоже не успевает адаптироваться на частую смену погоды и атмосферного давления, - рассказывает доцент ПсковГУ Елена Аверьянова. - Да еще сказывается и отсутствие осеннего изобилия растительных витаминов. Так что организму требуется комплексная помощь. Нужно пересмотреть рацион питания, увеличивать количество молочно-растительных продуктов, снизить употребление простых углеводов. Сон должен длиться 7-8 часов, чтобы организм смог полноценно восстановиться. Ежедневные прогулки на свежем воздухе помогут адаптироваться к смене атмосферного давления. Прием витаминных препаратов рекомендуется начать после обследования у врача, чтобы принимать только те витамины, в которых организм действительно нуждается».