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Общество / Здоровье

Горечь во рту

Что может стать причиной?

Текст:
Елена Аверьянова
14 февраля 2022 года, 10:44
Фото: https://vesti.ua/
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Неделю назад после обильного ужина появились боли в верхней половине живота и расстройство стула, повысилась температура. До сих пор остается недомогание, да еще горечь во рту добавилась. Что это может быть?» - спрашивает Марина Смирнова из Острова.

Нужно пересмотреть рацион питания с исключением из него острых, жирных и жареных блюд, и обеспечить достаточный питьевой режим (до 1,5 литра воды в день) для снижения интоксикации организма.

Горечь во ртуЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

«Такие признаки характерны для патологии желудочно-кишечного тракта с вовлечением печени и желчевыводящих путей, а также поджелудочной железы, - говорит Елена Аверьянова. - Это может быть как первичное острое поражение, так и обострение уже имеющихся хронических заболеваний. Для выяснения причины необходимо пройти обследование у врача терапевта или гастроэнтеролога». 

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По словам доктора, помочь в диагностике сможет ультразвуковое исследование органов брюшной полости и лабораторные исследования крови и кала. Самостоятельное лечение крайне нежелательно, так как способно привести к усугублению проблемы. Нужно пересмотреть рацион питания с исключением из него острых, жирных и жареных блюд, и обеспечить достаточный питьевой режим (до 1,5 литра воды в день) для снижения интоксикации организма. 

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.

СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

Горечь во рту
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