«Неделю назад после обильного ужина появились боли в верхней половине живота и расстройство стула, повысилась температура. До сих пор остается недомогание, да еще горечь во рту добавилась. Что это может быть?» - спрашивает Марина Смирнова из Острова.

Нужно пересмотреть рацион питания с исключением из него острых, жирных и жареных блюд, и обеспечить достаточный питьевой режим (до 1,5 литра воды в день) для снижения интоксикации организма.

«Такие признаки характерны для патологии желудочно-кишечного тракта с вовлечением печени и желчевыводящих путей, а также поджелудочной железы, - говорит Елена Аверьянова. - Это может быть как первичное острое поражение, так и обострение уже имеющихся хронических заболеваний. Для выяснения причины необходимо пройти обследование у врача терапевта или гастроэнтеролога».

По словам доктора, помочь в диагностике сможет ультразвуковое исследование органов брюшной полости и лабораторные исследования крови и кала. Самостоятельное лечение крайне нежелательно, так как способно привести к усугублению проблемы. Нужно пересмотреть рацион питания с исключением из него острых, жирных и жареных блюд, и обеспечить достаточный питьевой режим (до 1,5 литра воды в день) для снижения интоксикации организма.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние желудочно-кишечного тракта, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР.