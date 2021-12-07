Жизнь без короны

Два года в мире бушует коронавирус: отнимает близких людей, ухудшает качество жизни переболевших, пугает ограничениями и запретами. Почему мировая наука до сих пор не может с ним справится? Что отличает COVID-19 от всех других вирусных заболеваний? Чего ожидать от вируса? На эти и другие вопросы отвечали эксперты за круглым столом, который прошел в пресс-центре «АиФ».

Хитрый вирус

«Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» - так звучала тема обсуждения. Мероприятие прошло под лозунгом «Врачи, пациенты и препараты – всегда на одной стороне против COVID-19» и при поддержке компании Промомед, деятельность которой направлена на поддержание и сохранение здоровья людей. Весной 2020 года никто и не предполагал, что коронавирус пришел к нам так надолго, что эпидемия масштабно изменит привычную жизнь. Мир впервые столкнулся с вирусом, который так умело умеет уклоняться от иммунной системы. «Вначале мы приступали к лечению, не имея никакого опыта, - рассказал директор Института биомедицинских исследований и терапии, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, академик РАН Александр Караулов. - И по этой причине от ряда рекомендаций со временем отступили, и это естественный путь». По прошествии времени медицинское сообщество пришло к выводу, что течение и развитие коронавируса зависит от генетического фактора, наличия у пациента других заболеваний, а также образа жизни, который он ведет. «Сегодня мировая наука значительно продвинулась, — сказал Александр Караулов. - По крайней мере мы чётко знаем иммунопатогенез как тяжёлого течения болезни, так и лёгкого. Врачебное сообщество работает согласно рекомендациям Минздрава России, которые транслируются пациентам и требуют обязательного исполнения».

Не упустить момент

Главная задача пациентов — начать вовремя лечиться. Эксперты круглого стола сошлись во мнение, что ранняя этиотропная терапия — залог успешного лечения коронавируса. «Лекарства от COVID-19 сегодня создаются по такому принципу, чтобы действовать на РНК-зависимую полимеразу, — фермент, позволяющий вирусу проникать в клетки ипровоцировать развитие заболевания», - сообщила заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва Ольга Радаева. Она считает, что если врач подозревает коронавирус у пациента, то просто обязан назначит ему раннюю этиотропную терапию. Тем более среди препаратов есть такие, которые оказывают воздействие непосредственно на вирус.

Другой вопрос, что пациенты сами не всегда спешат к врачу. И это тоже проблема, потому что всякая задержка в лечение ведет к неблагоприятным прогнозам. «Доказано, что в амбулаторных условиях при рано начатом лечении смертность уменьшается в разы», - сказал главный уролог Минздрава России, академик РАН Дмитрий Пушкарь, подтвердив, что 90% пациентов начинают лечиться поздно и проблема коморбидности не позволяет быстро достичь ожидаемых терапевтических результатов.

Надежные препараты

«В настоящее время выделяют несколько препаратов, которые используются при лечении COVID-19: фавипиравир, а также ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа, - рассказала директор Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва, заведующий кафедрой педиатрии, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова. - Наш университет вошёл в состав клинических баз по изучению фавипиравира (известного в нашей стране как «Арепливир»), и пациенты имели возможность на собственном опыте убедиться в его эффективности и безопасности». Уже на третий день приема препарата уменьшаются симптомы общей интоксикации, улучшается состояние легких и общее самочувствие. Эффективность внесённых в рекомендации Минздрава этиотропных препаратов отметил и профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин. Он напомнил, что исследования по фавипиравиру в таблетированной форме проводили не только в России, но и зарубежом, но только в нашей стране наряду с таблетками используется инъекционная форма препарата. Она прошла соответствующие исследования и зарегистрирована.

«Инъекционная форма имеет более высокую биодоступность, даёт максимально быстрый терапевтический эффект и имеет благоприятный профиль безопасности», - отметил Андрей Малявин. В условиях пандемии этиотропными препаратами поликлиники обеспечивает государство, инъекции доступны лишь в стационарах. Нехватки в лекарствах нет, российская фарминдустрия справляется с выпуском в необходимом объеме.

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