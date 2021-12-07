Жизнь без короны

Два года в мире бушует коронавирус: отнимает близких людей, ухудшает качество жизни переболевших, пугает ограничениями и запретами. Почему мировая наука до сих пор не может с ним справится? Что отличает COVID-19 от всех других вирусных заболеваний? Чего ожидать от вируса? На эти и другие вопросы отвечали эксперты за круглым столом, который прошел в пресс-центре «АиФ».
«Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» - так звучала тема обсуждения. Мероприятие прошло под лозунгом «Врачи, пациенты и препараты – всегда на одной стороне против COVID-19» и при поддержке компании Промомед, деятельность которой направлена на поддержание и сохранение здоровья людей.
Весной 2020 года никто и не предполагал, что коронавирус пришел к нам так надолго, что эпидемия масштабно изменит привычную жизнь. Мир впервые столкнулся с вирусом, который так умело умеет уклоняться от иммунной системы.
«Вначале мы приступали к лечению, не имея никакого опыта, - рассказал директор Института биомедицинских исследований и терапии, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, академик РАН Александр Караулов. - И по этой причине от ряда рекомендаций со временем отступили, и это естественный путь».
По прошествии времени медицинское сообщество пришло к выводу, что течение и развитие коронавируса зависит от генетического фактора, наличия у пациента других заболеваний, а также образа жизни, который он ведет.
«Сегодня мировая наука значительно продвинулась, — сказал Александр Караулов. - По крайней мере мы чётко знаем иммунопатогенез как тяжёлого течения болезни, так и лёгкого. Врачебное сообщество работает согласно рекомендациям Минздрава России, которые транслируются пациентам и требуют обязательного исполнения».
Главная задача пациентов — начать вовремя лечиться. Эксперты круглого стола сошлись во мнение, что ранняя этиотропная терапия — залог успешного лечения коронавируса.
«Лекарства от COVID-19 сегодня создаются по такому принципу, чтобы действовать на РНК-зависимую полимеразу, — фермент, позволяющий вирусу проникать в клетки ипровоцировать развитие заболевания», - сообщила заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва Ольга Радаева.
Она считает, что если врач подозревает коронавирус у пациента, то просто обязан назначит ему раннюю этиотропную терапию. Тем более среди препаратов есть такие, которые оказывают воздействие непосредственно на вирус.
При рано начатом лечении смертность уменьшается в разы
Фото Андрея Степанова
Другой вопрос, что пациенты сами не всегда спешат к врачу. И это тоже проблема, потому что всякая задержка в лечение ведет к неблагоприятным прогнозам.
«Доказано, что в амбулаторных условиях при рано начатом лечении смертность уменьшается в разы», - сказал главный уролог Минздрава России, академик РАН Дмитрий Пушкарь, подтвердив, что 90% пациентов начинают лечиться поздно и проблема коморбидности не позволяет быстро достичь ожидаемых терапевтических результатов.
«В настоящее время выделяют несколько препаратов, которые используются при лечении COVID-19: фавипиравир, а также ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа, - рассказала директор Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва, заведующий кафедрой педиатрии, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова. - Наш университет вошёл в состав клинических баз по изучению фавипиравира (известного в нашей стране как «Арепливир»), и пациенты имели возможность на собственном опыте убедиться в его эффективности и безопасности».
Уже на третий день приема препарата уменьшаются симптомы общей интоксикации, улучшается состояние легких и общее самочувствие.
Эффективность внесённых в рекомендации Минздрава этиотропных препаратов отметил и профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин. Он напомнил, что исследования по фавипиравиру в таблетированной форме проводили не только в России, но и зарубежом, но только в нашей стране наряду с таблетками используется инъекционная форма препарата. Она прошла соответствующие исследования и зарегистрирована.
От коронавируса можно ожидать чего угодно
Фото Андрея Степанова
«Инъекционная форма имеет более высокую биодоступность, даёт максимально быстрый терапевтический эффект и имеет благоприятный профиль безопасности», - отметил Андрей Малявин.
В условиях пандемии этиотропными препаратами поликлиники обеспечивает государство, инъекции доступны лишь в стационарах. Нехватки в лекарствах нет, российская фарминдустрия справляется с выпуском в необходимом объеме.
Коронавирус коварен. Переболевший им человек может столкнуться с постковидным синдромом. По информации заведующего кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Елены Малинниковой, этот синдром наблюдается примерно у 80% людей, болевших коронавирусом.
Реабилитация одного пациента обходится государство примерно в 40 000 рублей. Если случай тяжелый - и того больше.
«Мы всё чаще теперь будем встречаться с пациентами с постковидными осложнениями,- считает она. - Пациенты эти тяжёлые, у них развивается симптоматика, приводящая к ухудшению самочувствия и снижению трудоспособности».
Все это осложняется еще и тем, что простому человеку трудно найти достоверную информацию. Разные эксперты имеют разные точки зрения о ковиде и методах его лечения, вплоть до противоположных. Люди теряют в обилие мнений, появятся страхи, недоверие, боязнь, сомнения.
По мнению советника генерального директора ВЦИОМ Елены Михайловой, медицинскому сообществу необходимо выработать консолидированные решения и транслировать их в общество, чтобы не возникло ощущения, что стратегии лечения не существует, а на людях проводят медицинские эксперименты.