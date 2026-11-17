Мост имени Александра Невского в Пскове открыли для движения по обеим сторонам – ремонт удалось закончить раньше запланированного срока. Об этом глава города Станислав Стармолотов сообщил в своем канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, финальные работы завершили в пятницу: дорожники нанесли разметку и собрали островки безопасности. При этом, как напомнил градоначальник, проезд по мосту Александра Невского с двух сторон запустили еще на прошлой неделе.

Глава Пскова отметил, что всего там уложили порядка 10 тысяч квадратных метров асфальта, обновили деформационные швы и водоотводную систему.

«В будущем предусмотрим финансирование на обновление тротуаров моста и барьерного ограждения», – обратил свое внимание Станислав Стармолотов.