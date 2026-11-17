Учитель истории Плюсской средней школы Сергей Бувакин восстановил участок маршрута Екатерины II через нынешний Плюсский край и выяснил, почему императорский кортеж делал крюк через небольшие деревни. О результатах исследования он рассказал «АиФ-Псков».

Сопоставив старинные карты, планы Генерального межевания и журналы императорской свиты, педагог пришёл к выводу, что путь государыни в январе 1787 года не совпадал с направлением современного Киевского шоссе. Кортеж следовал через Городец, Ширеги, Крици, Заполье и Большие Льзи.

Причиной объезда стали болотистые низины. Тяжёлые кареты на полозьях могли увязнуть, поэтому дорогу прокладывали по возвышенностям с твёрдым грунтом. Обходной участок исследователь назвал «Большой дугой».