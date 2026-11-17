Учитель истории Плюсской средней школы Сергей Бувакин восстановил участок маршрута Екатерины II через нынешний Плюсский край и выяснил, почему императорский кортеж делал крюк через небольшие деревни. О результатах исследования он рассказал «АиФ-Псков».
Сопоставив старинные карты, планы Генерального межевания и журналы императорской свиты, педагог пришёл к выводу, что путь государыни в январе 1787 года не совпадал с направлением современного Киевского шоссе. Кортеж следовал через Городец, Ширеги, Крици, Заполье и Большие Льзи.
Причиной объезда стали болотистые низины. Тяжёлые кареты на полозьях могли увязнуть, поэтому дорогу прокладывали по возвышенностям с твёрдым грунтом. Обходной участок исследователь назвал «Большой дугой».
Источник: Храповицкий А. В. Журнал высочайшего путешествия её величества государыни императрицы Екатерины II, самодержицы всероссийской, в полуденные страны России в 1787 году.
«Сразу после Городца кортеж круто уходил западнее современной трассы, совершая глубокий обходной маневр через старинные малые деревни Ширеги и Крици», — пояснил Сергей Бувакин.
По словам учителя, проезд императорской свиты требовал масштабной подготовки. Только на почтовой станции в Заполье для смены упряжек необходимо было заготовить до 300 лошадей. Местные крестьяне укатывали зимник и свозили корм.
Сам кортеж напоминал «город на полозьях»: в каретах-салонах находились диваны, столы, зеркала и печи для обогрева.
Источник: Храповицкий А. В. Журнал высочайшего путешествия её величества государыни императрицы Екатерины II, самодержицы всероссийской, в полуденные страны России в 1787 году.
Теперь материалы исследования используют на занятиях в Плюсской школе. Ученики прокладывают исторический маршрут на контурных картах и разбирают, как организовывали путешествия в XVIII веке.