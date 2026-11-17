Шесть маляров из Пскова начали борьбу за звание лучших по профессии – с их испытаний стартовал городской конкурс «Лучший по профессии-2026». Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, участникам предстоит пройти тестирование и показать себя на практике: поклеить обои, оформить их молдингом и декоративно-художественной отделкой.Оценивает работу участников жюри, уточнил Станислав Стармолотов.

Он отметил, что помимо маляров в этом году предусмотрены номинации «Лучший тракторист», «Лучший мастер маникюра» и «Лучший официант». Глава добавил, конкурс повышает престиж рабочих профессий и показывает, как много в Пскове настоящих мастеров, благодаря которым город становится красивее и уютнее.