Дорогу между Порховом и Успеньем в Бежаницком округе привели в порядок. Работы шли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

В общей сложности подрядчик обновил 7,6 км трассы.

Дорожники сняли старое покрытие, уложили два слоя асфальтобетона, отремонтировали съезды и остановки, укрепили обочины и нанесли разметку.

Эта дорога соединяет Порховский, Дедовичский и Бежаницкий округа, поэтому обновленное покрытие сделает поездки между ними удобнее и безопаснее.

В прошлом году на этой трассе уже отремонтировали отрезок в пять километров.