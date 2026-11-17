В деревне Ночево Красногородского муниципального округа появился обустроенный пожарный водоем – от него зависит безопасность не только этого села, но и соседних населенных пунктов, сообщили «Псковской правде» в администрации района.

Проект «Пожарный водоем – забота о будущем» территориальное общественное самоуправление реализовало при поддержке администрации округа и самих жителей.

Берег очистили, чашу водоема расширили и углубили, оборудовали подъезд для пожарных машин и установили указатели. Работы уже приняла комиссия.

Кроме того, в этом году в ТОС «Ночево» воплотили проект «Активное село». Всего по округу завершено 16 инициатив: 13 из них стали победителями областного конкурса, три – муниципального. Все проекты этого года в муниципалитете уже реализованы.