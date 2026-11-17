Учитель географии Социально-экономического лицея №21 Дмитрий Лобанов представил Псковскую область на Всероссийском форуме молодых педагогов «Вместе о важном». Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации Пскова.

В форуме участвовали 350 учителей со всей страны. Помимо лекций, они разрабатывали новые форматы «Разговоров о важном», придумывали интерактивы и искали способы говорить с детьми о важном так, чтобы это было интересно.

Свои наработки педагоги защищали перед экспертами проектного офиса «Разговоров о важном», участниками прошлогоднего форума «Вместе о важном», а также представителями Института изучения детства, семьи и воспитания.

В администрации Пскова отметили, что Дмитрий Лобанов применит опыт в работе с учениками – это сделает образовательный процесс эффективнее и интереснее.