Курсант Центра «ВОИН» из Псковской области спасла своего дедушку за ужином. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального центра.

За семейным ужином дедушка курсанта псковского Центра «ВОИН» Мирославы Вострокнутовой подавился куском мяса и потерял сознание – счет шел на минуты.

Девушка вспомнила занятия по первой медицинской помощи. Курсант помогла освободить дыхательные пути и провела сердечно-легочную реанимацию, не давая жизненно важным функциям остановиться до приезда бригады скорой.

«Я выполнила ровно то, что мне показывали инструкторы на занятиях. Это спасло жизнь моему дедушке», – прокомментировала Мирослава Вострокнутова.

В центре уточнили, что этот случай показал, насколько важны знания и умение оказать первую помощь – иногда от действий человека рядом зависит чья-то жизнь.