Жителей Пскова в возрасте от 14 до 35 лет приглашают на Сретенский бал – регистрация продлится до 13 декабря. Об этом в эфире «Места встречи» на «7 НЕБЕ» рассказала начальник отдела досуга городского молодежного центра Мария Каменская.

Бал пройдет уже в 12-й раз. Участие в мероприятии бесплатное. Тем, кто хочет танцевать, но не нашел пару, помогут в группе «Сретенский бал» во «ВКонтакте».

С начала декабря начнутся репетиции – два-три раза в неделю. Начальник отдела досуга обратила внимание, что помимо танцев, участников ждут мастер-классы и поездки в православные места, чтобы лучше узнать историю праздника.

«Особо мудрить не будем – пойдем по тому же принципу, что и раньше, но добавим культурно-просветительское направление», – отметила Мария Каменская.

Сам молодежный Сретенский бал состоится в конце февраля на традиционной площадке, которая вмещает более 80 пар. Для участников вновь будет играть оркестр.

По словам Марии Каменской, на балу чаще всего не хватает юношей, при этом организаторы ждут всех. За 20 лет мероприятие помогло создать несколько пар – две свадьбы уже сыграны после предложений руки и сердца прямо на балу. Дресс-код строгий: девушкам – платья в пол постельных тонов, юношам – черный костюм с бабочкой. Гостям тоже нужно соблюдать правила, наряды согласовывают заранее.