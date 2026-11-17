В Себежском укрепрайоне, куда век назад вела единственная грунтовая дорога, поисковики наткнулись на высотку с заплывшими окопами и огневыми позициями. Об этом сообщил основатель и командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото из соцсетей Владимира Бумакова
По его словам, обследовав местность приборами, отряд установил, что в начале июля 1941 года здесь держали оборону подразделения 170-й стрелковой дивизии.
Мелкие предметы обеих армий разбросаны по всей территории. В одном окопе на глубине поисковики нашли предмет, который никто из них раньше не видел, но это не боеприпас. Владимир Бумаков отметил, что опознать находку пока не удалось.
Фото из соцсетей Владимира Бумакова
В комментариях к посту, опубликованному командиром поискового отряда, предположили, что это может быть воздушный фильтр для мотоцикла Zundapp.