В Себежском укрепрайоне, куда век назад вела единственная грунтовая дорога, поисковики наткнулись на высотку с заплывшими окопами и огневыми позициями. Об этом сообщил основатель и командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, обследовав местность приборами, отряд установил, что в начале июля 1941 года здесь держали оборону подразделения 170-й стрелковой дивизии.

Мелкие предметы обеих армий разбросаны по всей территории. В одном окопе на глубине поисковики нашли предмет, который никто из них раньше не видел, но это не боеприпас. Владимир Бумаков отметил, что опознать находку пока не удалось.