Как сообщает газета «Наша жизнь», девушка с отличием окончила Псковский агротехнический колледж. Теперь в зоне ее ответственности – тепло в домах пыталовцев, безопасность на дорогах и благоустройство общественных пространств.

«Для меня "служение" – это не про героизм, а про очень земные, но важные вещи. Это когда ты стоишь между большой системой и конкретным человеком», – подчеркнула Анастасии Степанова.

В интервью она рассказала о том, как пришла в профессию, о крупных проектах – например, о парке «Подкова удачи», на который направили больше 1 млрд рублей, — а также о трудностях работы с изношенными коммуникациями. Лучшей наградой за труд для нее становится радость людей от отремонтированного мостика.

Полный текст беседы опубликован в номере газеты от 11 ноября 2026 года.

Проект «Служение» проводится с 2023 года по инициативе президента Владимира Путина и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.