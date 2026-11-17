Одышка, отеки и резкий набор веса могут сигналить об обострении хронической сердечной недостаточности – в холода этот риск особенно велик. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

Кардиологи объяснили, почему осень и зима опасны для пациентов с хронической сердечной недостаточностью: на холоде сосуды сужаются, сердце работает с перегрузкой, а ОРВИ и грипп добавляют интоксикацию и нагрузку на миокард. Также фактор – резкие перепады атмосферного давления, которые влияют на тонус сосудов и вязкость крови.

Медики Псковской областной больницы советуют не списывать на усталость или погоду усиление одышки, особенно в положении лежа, появление отеков на ногах и руках, прибавку в весе на 1–2 кг за пару дней без изменения питания, перебои в сердце и нарастающую слабость. При таких симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

«Не меняйте терапию самостоятельно. Базисные препараты нужно принимать постоянно, даже если кажется, что все хорошо», – подчеркнули в медучреждении.

Чтобы пережить холодный сезон без осложнений, кардиологи рекомендуют ежедневно измерять вес и давление, одеваться по погоде, сделать прививку от гриппа после консультации с врачом, ограничить соль и жидкость по назначению.

Помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью оказывают в специализированном кардиологическом отделении Псковской областной клинической больницы – там проводят полное обследование и подбирают терапию, а также лечат гипертонию, ишемическую болезнь сердца, кардиомиопатии и аритмии.