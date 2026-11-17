Студент Института права, экономики и управления ПсковГУ Александр Непокупный дошел до заключительного тура II Всероссийского конкурса студенческих проектов «Российская государственность». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

Финал собрал 128 участников из более чем 50 регионов России, а также стран СНГ и БРИКС. По словам Александра, больше всего ему запомнилась не сама викторина, а атмосфера в команде. «Мероприятие очень понравилось – не столько сами вопросы, сколько именно командное взаимодействие. В команде были ребята с разных направлений, поэтому было интересно работать сообща», – поделился студент.

Конкурс, направленный на углубление знаний по курсу «Основы российской государственности» и развитие навыков командной работы, включал викторину по принципу «Что? Где? Когда?» и просветительскую программу.

В ПсковГУ подчеркнули, что выход Александра в финал подтверждает качество подготовки в вузе и способность студентов работать с федеральной повесткой.