С 17 по 20 ноября ультразвуковую диагностику в Псковском клиническом центре можно пройти только по предварительной записи – без нее пациентов принимать не будут. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском перинатальном центре.

Связано это, в частности, с загрузкой специалистов на основном направлении – работе со стационаром, поэтому принять всех желающих невозможно.

Прием ведут врачи Надежда Анатольевна Васильева и Елена Валентиновна Букша.

Записаться можно по телефону +7 (8112) 67-29-82 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. В перинатальном центре отметили, что визит стоит планировать заранее.