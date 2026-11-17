Как избежать ошибок при инъекциях инсулина, объяснили в Псковской городской поликлинике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.
Как избежать ошибок при инъекциях инсулина, объяснили в Псковской городской поликлинике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.
Алгоритм такой: вымыть и вытереть руки, прикрутить иглу к шприц-ручке, снять колпачок. Затем спустить 1 Ед инсулина, чтобы заполнить просвет иглы, и повторять это до появления капли. После выставить нужную дозу.
Место укола освобождают от одежды – сквозь ткань игла может затупиться или закупориться, и препарат не попадет в организм. Протирать кожу спиртом при нормальных гигиенических условиях не требуется.
Кожная складка нужна не всегда: при игле 4-5 мм ее не делают, при 6 мм и более – формируют большим и указательным пальцами. Угол введения – 90 градусов, для игл от 10 мм –45 градусов в основание складки. Поршень нажимают до упора и держат 10 секунд, не отпуская складку, после чего иглу вынимают. «Иглы для инсулиновых шприц-ручек являются одноразовыми: после первого использования они затупляются и могут закупориться», – подчеркнули в городской поликлинике.
Медики напомнили: инсулин вводят только подкожно. Внутрикожное или внутримышечное введение меняет скорость действия препарата и вредит тканям.