Как избежать ошибок при инъекциях инсулина, объяснили в Псковской городской поликлинике. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

Алгоритм такой: вымыть и вытереть руки, прикрутить иглу к шприц-ручке, снять колпачок. Затем спустить 1 Ед инсулина, чтобы заполнить просвет иглы, и повторять это до появления капли. После выставить нужную дозу.

Место укола освобождают от одежды – сквозь ткань игла может затупиться или закупориться, и препарат не попадет в организм. Протирать кожу спиртом при нормальных гигиенических условиях не требуется.