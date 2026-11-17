В Пскове возбудили уголовное дело в отношении ведущего инженера городской администрации – его подозревают в получении взятки через посредника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, за деньги чиновник выдал местной жительнице разрешение на захоронение в родственной могиле, хотя по городским правилам с момента предыдущего захоронения должно пройти 13 лет. При этом данный срок еще не истек.

Дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Фигурант задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.