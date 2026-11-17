Коридоры отоларингологического отделения Псковской областной клинической больницы стали ярче – их украсили рисунки воспитанников Детской художественной школы Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении культуры города.

Работы для оформления школа передала из архива. Теперь маленьких пациентов окружают не только забота врачей, но и творчество их сверстников – по задумке это должно помочь детям сохранять хорошее настроение и веру в выздоровление.

Директору Детской художественной школы Инне Лялиной вручили благодарственное письмо от главного врача больницы Евгения Васильева. В управлении также поблагодарили педагогов и воспитанников за отзывчивость и доброту.