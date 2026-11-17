Третий Кикоинский класс открылся в Инженерно-экономическом лицее Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Для учеников устроили научные мастер-классы: директор физмата Михаил Яников, замдиректора Института медицины и экспериментальной биологии Светлана Александрова и Дмитрий Лобарёв рассказали о хронометрии, после чего лицеисты своими руками собрали модели водяных и химических часов.

Первый Кикоинский класс появился в Инженерно-экономическом лицее Великих Лук в 2024 году, а год спустя его ученики выступили на международном слете в Полоцке.