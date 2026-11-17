В Псковской области существенно снизилось число обращений граждан на региональный уровень по сравнению с 2023 годом. Об этом заявила начальник управления муниципального развития правительства области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» в Пскове, сообщает ПАИ.

По ее словам, уменьшилось и количество обращений к губернатору, и к руководителям профильных муниципальных управлений. Это подтверждает, что главы муниципалитетов проводят первичную работу с жителями.

Елена Тимашова обратила внимание и на недоработки: в отдельных муниципалитетах Псковской области связь с жителями ушла на второй план. «Жители не владеют информацией о том, что администрация делает на их территории. К нам поступали обращения, что администрация провела всю работу и всё сделано для людей, а люди об этом и не знали», – отметила начальник профильного управления.

Гостья радиоэфира в том числе добавила, что соответствующую проблему признали системной – на обучающих мероприятиях на это будут обращать внимание муниципалов. Также важно не только вести группы в соцсетях, но и звонить заявителям и встречаться с ними, когда письменного ответа недостаточно.