Власти Эстонии допускают закрытие автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года – это коснется и псковского участка, включая многосторонние автомобильные пункты пропуска Шумилкино и Куничина Гора. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Обстановка на российско-эстонской государственной границе в Псковской области остается стабильно напряженной. Роста очередей за две недели не фиксируется, однако эстонские пункты пропуска работают медленнее из-за усиленного досмотра и сокращенного графика – с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

На Шумилкино и Куничина Гора грузовики эстонская сторона принимает волнообразно. Через МАПП Ивангород в Ленинградской области с 31 августа по 6 сентября 2026 года прошло более 12 тысяч. человек в обоих направлениях, с 26 октября по 1 ноября – пять тысяч человек. В 2025 году через этот участок границы проследовало более 1 млн человек, с начала 2026 года – около 600 тысяч. Сейчас в Россию въезжает больше людей, чем выезжает, тогда как годом ранее было наоборот.