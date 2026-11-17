Псковская городская поликлиника приглашает горожан на бесплатное генетическое исследование: у пациентов с рядом хронических заболеваний проверят носительство вариантов, связанных с наследственными рисками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Речь идет о людях с диагностированным сахарным диабетом 2 типа, хронической обструктивной болезнью легких, рассеянным склерозом, псориазом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, миастенией, болезнью Крона, системным васкулитом, бронхиальной астмой, ишемическим инсультом или онкологическими заболеваниями – раком молочной железы, легких и колоректальным раком.

Чтобы участвовать, достаточно сдать образец крови – его исследуют специалисты ФМБА России. Результат покажет, есть ли у человека изучаемые генетические варианты. Прием образцов ведется до 18 декабря 2026 года, число мест ограничено.

Записаться можно по двум адресам: улица Коммунальная, 23, подразделение №2 (телефон 56-38-33) и улица Индустриальная, 8 (телефон 8-911-350-12-40).