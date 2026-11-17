Десять самозанятых жителей Псковской области получили первые выплаты по больничным листам на общую сумму более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выплаты стали возможны благодаря программе добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. К ней присоединились 75 жителей региона, применяющих налог на профессиональный доход. Все десять получателей пособий выбрали максимальную страховую сумму — 50 тысяч рублей.

Подать заявление на участие в программе можно в клиентской службе СФР, на портале госуслуг или в приложении «Мой налог». После этого необходимо регулярно перечислять взносы. Право на оплату больничного возникает через шесть месяцев их уплаты.

Участники могут выбрать одну из двух страховых сумм. При сумме 50 тысяч рублей ежемесячный взнос составляет 1920 рублей, при 35 тысячах — 1344 рубля.

Размер пособия зависит от продолжительности участия в программе и общего страхового стажа. В первые 6–12 месяцев для расчёта берут 70% выбранной страховой суммы, после года непрерывной уплаты взносов — 100%. Затем учитывают стаж: при стаже менее пяти лет выплачивают 60% рассчитанного пособия, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100%. Например, одному из первых получателей за пять дней нетрудоспособности начислили 5,6 тысячи рублей.

После закрытия больничного участнику поступает уведомление в приложение «Мой налог». После подтверждения согласия на выплату деньги перечисляют в течение десяти рабочих дней.

«Страхование распространяется на нетрудоспособность самого самозанятого, а также на больничный по уходу за ребёнком или другим членом семьи. При этом программа не касается декретных выплат, связанных с отпуском по беременности и родам или уходом за ребёнком до 1,5 лет», — пояснил заместитель управляющего региональным отделением СФР Дмитрий Яковлев.

Для участников, которые долго не обращаются за выплатами, предусмотрено снижение взносов: после 18 месяцев без больничных — на 10%, после 24 месяцев — на 30%.