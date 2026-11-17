Опытные депутаты Законодательного Собрания станут наставниками для председателей окружных собраний Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX по итогам рабочей встречи с председателем регионального парламента Борисом Елкиным.

По его словам, обучение для муниципальных депутатов планируют проводить до двух раз в год. Помимо действующих парламентариев, к занятиям привлекут представителей министерств и экспертов Корпоративной академии правительства.

Михаил Ведерников в том числе подчеркнул, что в ближайшее время могут объявить конкурс лучших практик окружных представительных органов.

Год назад на первом совещании с председателями окружных Собраний договорились о более тесной работе, уточнил губернатор. С января муниципальные депутаты участвуют в комитетах и сессиях парламента, а график заседаний скорректировали, чтобы депутаты Заксобрания могли бывать на всех сессиях в муниципалитетах.

«Такой тесный рабочий диалог особенно важен сейчас, на этапе обсуждения и принятия областного бюджета: депутаты и регионального, и местного уровней должны чувствовать себя единой командой», – обратил свое внимание глава региона.