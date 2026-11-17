Свыше 15 тысяч заявок получили организаторы третьего потока программы «Время героев» за первую неделю приема. В этот раз обучение доступно участникам и ветеранам спецоперации, не имеющим диплома о высшем образовании. Заявки принимают до 25 января 2027 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе.

Старт новому набору 9 ноября дал президент России Владимир Путин. В первые же сутки к отбору подключились больше пяти тысяч человек. Претендентам предстоит за три года получить высшее образование по ускоренной программе, освоить управленческие инструменты и пройти практическую подготовку у наставников.

По словам Героя России, депутата Госдумы Дениса Чернавина, расширение доступа к федеральной программе не означает поблажек. Наоборот, теперь шанс появился у военных, которые раньше отсекались из-за отсутствия вузовского диплома.

«Система оценки остается жесткой. Важно, что на третий поток попадут молодые бойцы, в том числе рядовые и сержанты, их качества пригодятся для развития регионов», – прокомментировал парламентарий.

Отбор будет строиться на двух основах: боевых заслугах, подтвержденных государственными наградами, и способностях, которые кандидаты покажут во время испытаний. Руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко обратил внимание на то, что система вобрала в себя лучшие практики прошлых потоков, а тесты для претендентов без диплома специально переработали.

Таким образом, отсутствие высшего образования больше не мешает участию. Главное – высокая мотивация: программа предполагает интенсивную учебу и подготовку к управленческим задачам. «Участникам предстоит пройти ускоренное высшее образование за три года. Это требует высокой мотивации. Наша задача – дать не только знания выпускника вуза, но и компетенции для работы в госуправлении», – подчеркнул ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Депутат Госдумы, кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Грачев объяснил расширение условий запросом регионов на сильных управленцев. «На местах нужны волевые, мотивированные кадры. Тысячи молодых ребят в зоне СВО научились принимать решения в непростых условиях и отвечать за товарищей. Решение Президента о спецотборе без высшего образования создаст в регионах работающую кадровую систему, где во главе угла заслуги и потенциал человека», – заявил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал участников и ветеранов спецоперации из региона подать заявки на новый поток.

По его мнению, такой формат поможет бойцам найти себя в мирной жизни. Глава региона напомнил, что для участия хватит среднего общего, среднего профессионального или незаконченного высшего образования.

Чтобы подать заявку, нужно до полудня 25 января 2027 года зарегистрироваться на сайте времягероев.рф и создать личный кабинет. По графику, заполнение анкеты и написание эссе начнутся в декабре, а тестирование на площадках дистанционной оценки – в январе 2027-го. Окончательный список участников сформирует общественный совет программы, ориентируясь на лучшие результаты кандидатов.