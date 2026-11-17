В Опочецком районе суд вынес приговор местному жителю, который дважды посягнул на инструменты своей соседки – сначала тайно, а потом с нападением. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре прошлого года ранее судимый мужчина через незапертую дверь зашел в квартиру соседки по подъезду в Приозерном и унес перфоратор и болгарку. Женщина обнаружила пропажу, когда пришла к нему в гости, и забрала инструменты обратно. Его действия квалифицировали по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

На следующий день он потребовал немедленно отдать ему эти инструменты, ударил соседку стеклянной бутылкой по голове и открыто забрал имущество. Скрывшись с похищенным, мужчина распорядился им по своему усмотрению.

Ущерб составил 29 800 рублей. Данное деяние Опочецкий районный суд уже квалифицировал по пунктам «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

На заседании мужчина полностью признал вину. Ему назначено 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в силу.