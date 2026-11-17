Жители Псковской области могут общаться с соседями и управляющей компанией в специальном домовом чате в национальном мессенджере MAX. Об этом говорится в инфографике, подготовленной Псковским агентством информации.

Сервис позволяет решать насущные вопросы сообща.

Через чат жильцы могут обсудить уборку подъезда, предложить идеи по благоустройству двора, а также подготовить повестку к общему собранию.

Кроме того, в чате можно оперативно сообщать о проблемах. Например, о неработающей лампочке в подъезде или необходимости ремонта – к сообщению получится приложить фотографию. Для подачи официальной заявки достаточно перейти из чата в специальном мини-приложение «Госуслуги Дом».

Присоединиться к чату просто. Для этого нужно открыть «Госуслуги Дом» и авторизоваться. Затем выбрать нужную недвижимость, найти раздел «Домовой чат» и нажать кнопку «Перейти в чат» – он откроется в мессенджере MAX.

Важная особенность: если управляющая компания сменится, чат останется прежним. Жильцам не придется заново собирать соседей, ведь история переписки и список участников сохраняются. В одном месте также можно держать всю полезную информацию: уведомления о плановых отключениях, аварийных работах и собраниях.

Помимо общения в чате, в «Госуслуги Дом» доступны передача показаний счетчиков, отправка заявок в «управляйку» и просмотр информации о недвижимости.