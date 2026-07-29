Стартовал ремонт дороги в деревне Коровье Село Палкинского района

Стартовал ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Коровье Село Палкинского района. Об этом сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице в «ВКонтакте».
Стартовал ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Коровье Село Палкинского района. Об этом сообщила глава округа Ольга Потапова на своей странице в «ВКонтакте».
Протяжённость участка, на котором проводятся работы, составляет 900 метров.
Ранее также стало известно, что с 3 августа по 2 сентября в Пскове перекроют одну полосу на Рижском проспекте.