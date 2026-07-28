Более 850 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

С 20 по 26 июля в регионе зафиксирован 851 случай острой респираторной вирусной инфекции, причём более половины заболевших – 53,9 % – дети до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
С 20 по 26 июля в регионе зафиксирован 851 случай острой респираторной вирусной инфекции, причём более половины заболевших – 53,9 % – дети до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В Пскове – 38,2 % от общего числа обращений.
По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.
Показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями остаются ниже средних многолетних значений — за неделю подтвердилось 55 случаев. В целом эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как стабильная.