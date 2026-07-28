Ученики псковского «Кванториума» взяли призовое место на интенсиве «Архипелаг-2026»

Ученики псковского «Кванториума» взяли призовое место на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2026» в треке «Инспекция солнечной фермы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.

Алексей Сергеев, Максим Пантелеев и выпускник технопарка Константин Вересов взяли второе место.

Участники программировали квадрокоптер для автономного обследования территории, на которой расположены солнечные панели; обучали нейросети для распознавания дефектов; запускали языковую модель, которая ответит на вопросы экспертов согласно собранным данным обследования территории.