Псковичка взяла призовое место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя»

Школьница из Псковской области Полина Яковлева взяла третье место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.
Школьница из Псковской области Полина Яковлева взяла третье место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.
В конкурсе участвовали победители компетенции «Художник-оформитель» региональных чемпионатов «Абилимпикс» 2026 года.
Конкурсанты представили работы, которые рассказали о любви к Родине, семье, памяти, единстве народов России, красоте родного края, традициях и силе человеческих чувств.