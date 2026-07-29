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Общество

Псковичка взяла призовое место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя»

29 июля 2026 года, 14:37

Школьница из Псковской области Полина Яковлева взяла третье место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.

Псковичка взяла призовое место во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя»

Фото: Министерство образования Псковской области

В конкурсе участвовали победители компетенции «Художник-оформитель» региональных чемпионатов «Абилимпикс» 2026 года.

Конкурсанты представили работы, которые рассказали о любви к Родине, семье, памяти, единстве народов России, красоте родного края, традициях и силе человеческих чувств.

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