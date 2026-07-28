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Общество

Директора псковского «Дома офицеров» заключили под стражу

28 июля 2026 года, 15:48

Директора псковского Дома офицеров заключили под стражу, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Директора псковского «Дома офицеров» заключили под стражу

Фото: pxhere.com

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения директору Дома офицеров, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере (пункт «е» части 3 статьи 286 (четыре преступления) и пункт «в» части 5 ст. 290 УК РФ).

Мужчина получил денежное вознаграждение за предоставление имущества МБУК, являющегося муниципальной собственностью,

Ранее ему избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий: суд запретил ему общение с лицами, являющимися свидетелями по делу.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что данный запрет обвиняемым нарушен, он встретился со свидетелем, обсудив вопрос дачи свидетелем определенных показаний.

В результате суд изменил меру пресечения на более строгую в виде заключения под стражу по 25 сентября 2026 года.

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