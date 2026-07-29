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Общество

Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»

29 июля 2026 года, 15:50

С 30 июля по 2 августа 2026 года на набережной реки Великой пройдут «Псковские каникулы». Мероприятия праздника помогут погрузиться в атмосферу 1960–1970-х.

Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»

Фото: ТКД Псковской области

Программа для главной сцены

30 ИЮЛЯ

16:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь» концерт дворовой песни и городского романса

18:00 — Симфонический кинематограф — музыкальное путешествие по музыке советских фильмов

20:00 — Елизавета Матрёшкина с программой «Мелодии ретро»

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»

31 ИЮЛЯ

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»

18:00 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты

19:00 — Иллюзионист Александр Никонов

20:00 — ВИА Радио

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»

1 АВГУСТА

14:30 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты

15:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь» концерт дворовой песни и городского романса

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»

18:00 — Заслуженный артист России Александр Либ (тенор)

19:00 — Иллюзионист Александр Никонов

20:00 — Обзор советского кинематографа

21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»

2 АВГУСТА

13:00 — Бардовская программа «Дорога мне песня у костра»

15:00 — Иллюзионист Александр Никонов

16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»

18:00 — Иллюзионист Александр Никонов

19:00 — Трио Изитон

20:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»


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