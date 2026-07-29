Опубликована программа для главной сцены «Псковских каникул»

С 30 июля по 2 августа 2026 года на набережной реки Великой пройдут «Псковские каникулы». Мероприятия праздника помогут погрузиться в атмосферу 1960–1970-х.
С 30 июля по 2 августа 2026 года на набережной реки Великой пройдут «Псковские каникулы». Мероприятия праздника помогут погрузиться в атмосферу 1960–1970-х.
Программа для главной сцены
30 ИЮЛЯ
16:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь» концерт дворовой песни и городского романса
18:00 — Симфонический кинематограф — музыкальное путешествие по музыке советских фильмов
20:00 — Елизавета Матрёшкина с программой «Мелодии ретро»
21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»
31 ИЮЛЯ
15:00 — Иллюзионист Александр Никонов
16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»
18:00 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты
19:00 — Иллюзионист Александр Никонов
20:00 — ВИА Радио
21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»
1 АВГУСТА
14:30 — Оркестровые зарисовки — марши, вальсы и фокстроты
15:00 — Молодёжный театр «Гротеск» — «Из песни слов не выкинешь» концерт дворовой песни и городского романса
15:00 — Иллюзионист Александр Никонов
16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»
18:00 — Заслуженный артист России Александр Либ (тенор)
19:00 — Иллюзионист Александр Никонов
20:00 — Обзор советского кинематографа
21:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»
2 АВГУСТА
13:00 — Бардовская программа «Дорога мне песня у костра»
15:00 — Иллюзионист Александр Никонов
16:00 — Конкурсная программа «А ну-ка девушки»
18:00 — Иллюзионист Александр Никонов
19:00 — Трио Изитон
20:00 — Диск-жокей Дядя Миша и «Главные песни эпохи»