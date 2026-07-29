Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах. Работы проводятся на пересечении улицы Аэродромной и дороги, ведущей в сторону Новоржева. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своих соцсетях.
Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах. Работы проводятся на пересечении улицы Аэродромной и дороги, ведущей в сторону Новоржева. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своих соцсетях.
Специалисты в заводских условиях изготовили основу монумента, панели, лист с профилем поэта Александра Пушкина, герб района, буквы для надписи «Пушкинские Горы». Установлено освещение к ним. В настоящий момент подрядчик обустраивает основание под стелу и укладывает брусчатки.
В качестве основного материала используется бетон под натуральный валун как продолжение традиции размещения навигационных камней, заложенной Семёном Гейченко.
При разработке проекта въездной стелы учитывались функциональное предназначение, а также возможность использовать объект как фотозону.