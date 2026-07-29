Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах. Работы проводятся на пересечении улицы Аэродромной и дороги, ведущей в сторону Новоржева. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своих соцсетях.