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Общество

Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах

29 июля 2026 года, 09:29

Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах. Работы проводятся на пересечении улицы Аэродромной и дороги, ведущей в сторону Новоржева. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своих соцсетях.

Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах

Фото: Оксана Филиппова

Специалисты в заводских условиях изготовили основу монумента, панели, лист с профилем поэта Александра Пушкина, герб района, буквы для надписи «Пушкинские Горы». Установлено освещение к ним. В настоящий момент подрядчик обустраивает основание под стелу и укладывает брусчатки.

Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах

Фото: Оксана Филиппова
Стартовал монтаж въездной стелы в Пушкинский Горах

Фото: Оксана Филиппова

В качестве основного материала используется бетон под натуральный валун как продолжение традиции размещения навигационных камней, заложенной Семёном Гейченко.

При разработке проекта въездной стелы учитывались функциональное предназначение, а также возможность использовать объект как фотозону. 

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