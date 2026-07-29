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Общество

Модернизация водопровода началась в селе Середка Псковского района

29 июля 2026 года, 10:30

Модернизация водопровода началась в селе Середка Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова н своей странице в «ВКонтакте».

Модернизация водопровода началась в селе Середка Псковского района

Фото: Наталья Фёдорова

«Работы ведутся на самом аварийном участке, по которому были нарекания и у эксплуатирующей организации, и у местных жителей, которые испытывали дискомфорт в связи с происходившими утечками», – отметила она.

Специалисты выполняют комплекс необходимых работ, проводящихся в основном методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Также применяется траншейный способ. После завершения ремонтных работ благоустройство будет восстановлено.

Работы, отметила глава муниципалитета, нужно выполнить до наступления осенне-зимнего периода. На реализацию из регионального бюджета выделили 5 млн рублей. «Отмечу, часть финансирования пойдет на аналогичные работы в деревне Родина», – добавила Наталья Федорова.

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