Псковича осудили за получение доступа к гостайне путем обмана. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ.

Установлено, что в 2023 году подсудимый скрыл от работодателя сведения о наличии у него гражданства Эстонии и в результате получил допуск к сведениям, составляющим гостайну.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области.

Подсудимого приговорили к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, на аналогичный срок.