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Общество

Здание Краеведческого музея в Великих Луках сохранит исторический облик после капремонта

28 июля 2026 года, 09:48

Здание Краеведческого музея в Великих Луках сохранит исторический облик после капремонта. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы, декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Здание Краеведческого музея в Великих Луках сохранит исторический облик после капремонта

Фото: Дмитрий Белюков

В ходе работ, отметил он, особое специалисты уделят фасаду. Существующие мраморные плиты серьезно износились. На них появились трещины, материал стал хрупким. Плиты заменят, но для облицовки будут использоваться материалы, идентичные нынешним, чтобы полностью сохранить привычный архитектурный облик музея.

Также на время работ убрали горельеф «Девы, трубящие славу» скульпторов Васнецовых. Специалисты отреставрируют его и после завершения ремонта фасада вернут на место.

Здание Краеведческого музея в Великих Луках сохранит исторический облик после капремонта

Фото: Дмитрий Белюков

«Также меня заверили, что остекление здания сохранит свою историческую идентичность. Это принципиальная позиция музея — максимально бережно отнестись к каждому архитектурному элементу», – подчеркнул Дмитрий Белюков и добавил, что коллектив музея делает все возможное, чтобы сохранить исторический облик учреждения. 

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