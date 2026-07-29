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Происшествия / ДТП

Машина вылетела в кювет в Локнянском районе

29 июля 2026 года, 16:55

Автомобиль Volvo вылетел в кювет в Локнянском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Машина вылетела в кювет в Локнянском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Машина выехала на встречную полосу, вылетела в кювет и сбила дорожный знак на въезде в деревню Башово. Автомобиль двигался от Локни в сторону Великих Лук.

В результате пострадала женщина-пассажир. Ей оказывали помощь медики.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. 

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