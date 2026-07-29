Машина вылетела в кювет в Локнянском районе

Автомобиль Volvo вылетел в кювет в Локнянском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Машина выехала на встречную полосу, вылетела в кювет и сбила дорожный знак на въезде в деревню Башово. Автомобиль двигался от Локни в сторону Великих Лук.

В результате пострадала женщина-пассажир. Ей оказывали помощь медики.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.