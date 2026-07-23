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Общество / Мода

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров

Текст:
Евгения Сапунова
23 июля 2026 года, 13:37
Фото: Екатерина Иванова
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Дизайнер одежды Марина Васильева уже 17 лет шьёт одежду. Среди ее клиентов не только обычные люди, но и известные псковские коллективы «Сказ», «Русские узоры» и «Дети будущего». Марина совмещает народный стиль и современную моду, не боится спорить с трендом на оверсайз и убеждена: каждая вещь должна не просто сидеть по фигуре, а помогать человеку стать увереннее в себе. «Псковская правда» заглянула в ателье Марины и узнала, как из ткани и ниток рождаются шедевры.

Своё ателье и вдохновение от Юдашкина

Марина приехала в Псковскую область из Латвии в 1990 е годы. Получать новую профессию платно возможности не было, поэтому пошла на биржу труда. Спустя время поступило предложение – выучиться либо на медика, либо на швею. Марина выбрала второй вариант. Однако жизненный путь привел ее сначала в строительство, а потом в пиццерию. В профессию Марина вернулась благодаря хореографу ансамбля «Русские узоры» Ирине Казимир.

«Мне хотелось шить для детей, и свои первые костюмы я создавала именно для них. Мне нравилось, как они выглядят именно на детях. Я продолжила работать с Ириной Казимир. Так в профессии и осталась», – сказала она.

Когда одежда становится историей
Свои костюмы Марина создает без чертежей – все образы рождаются в голове
Фото: Екатерина Иванова

Все 17 лет у Марины собственное ателье. Попытка устроиться на фабрику «Славянка» в свое время не увенчалась успехом – не было мест в общежитии. Сегодня она вспоминает об этом как о счастливой случайности.

«Я никогда ни на кого не работала. Считаю, что все к лучшему», — говорит дизайнер.

Свои костюмы Марина делала и делает без выкроек — образы рождается в голове.

Когда одежда становится историей
В основе ее нарядов – русские народные мотивы с опорой на Псковскую область
Фото: Екатерина Иванова

В основе её народных костюмов — ориентация на Псковскую область, её мотивы, цвета и фольклор: другие регионы дизайнер сознательно не берёт, а для исторической точности тесно сотрудничает с Домом ремёсел. Среди профессиональных ориентиров особое место занимает Валентин Юдашкин.

«У меня всегда было желание познакомиться с ним. Я смотрела интервью, где он рассказывал, как пришел в профессию. Юдашкин, пожалуй, стал единственным, кто вдохновляет меня по сей день», – признается дизайнер.

Ткани, технологии и столичные клиенты

Марина работает с разными тканями: от полиэстера до синтетики, но внимательно следит за качеством. Принципиальное табу — мех как натуральный, так и искусственный.

«Во-первых, я от него чихаю. Во-вторых, рука не лежит. Отделку сделаю, но чтобы полностью весь наряд из меха – нет», – говорит она.

При этом она тщательно подбирает кружева и элементы имитации — важно, чтобы они гармонировали не только с тканью, но и с цветом кожи и волос клиента.

Когда одежда становится историей
За много лет работы в профессии Марина обшила ансамбль «Русские узоры», коллектив «Сказ» и ряд детских групп
Фото: Екатерина Иванова

За много лет работы в профессии Марина обшила ансамбль «Русские узоры», коллектив «Сказ» и ряд детских групп, включая псковский коллектив «Дети будущего». Для всех костюмы шились с особым вниманием – сначала Марина смотрела на танец, потом – шила. Творческие коллективы в ее нарядах не первый раз участвуют в фестивалях и различных других мероприятиях.

Проводит Марина и модные показы: у дизайнерa есть своя группа моделей. Показы проводит 5-6 раз в год. Иногда – реже. Многие наряды выкупают сразу после дефиле – в основном они уезжают в Москву и в Санкт-Петербург, реже остаются в Пскове.

Когда одежда становится историей
Свою работу женщина очень любит и приходит сюда даже в субботу
Фото: Екатерина Иванова

«Я в прошлом году продала очень много русских народных костюмов для взрослых. Берут в основном на мероприятия. Одна женщина даже рассказала, как в моем костюме поздравила с днем рождения свою подружку. Всем все очень понравилось», – поделилась она.

Основным форматом остается все же аренда, особенно для гидов и организаторов праздников в русском стиле.

О работе в субботу и честном разговоре с заказчиками

Марина уверена, что каждый заказчик — индивидуален, и уделяет особое внимание первой примерке, предлагая открыто говорить о дискомфорте или сомнениях. Главный принцип в работе с заказчиком – честность.

«Я всегда говорю правду, что человеку идет, что – нет. Никогда не жила с мыслью: лишь бы продать», – признается она.

Современный тренд на оверсайз Марина не поддерживает: она не шьёт широкие футболки и свободные брюки для повседневной носки, делая исключение только для танцевальных коллективов.

Когда одежда становится историей
На многие костюмы уходят месяца кропотливой работы
Фото: Екатерина Иванова

«Мне не приносит это удовольствие. А ведь нужно, чтобы я тоже была довольна изделием, в котором человек от меня уйдет», – говорит дизайнер.

Марина считает, что мода должна быть доступной. «На модели, конечно, одежда будет сидеть красиво, а что делать обычному человеку, который выбивается из принятых параметров?» – задается вопросом она.

Именно поэтому она шьет на всех: полных, худых, низких и высоких. Общение с клиентами для нее – часть профессии. Многие называют Марину психологом: разговор о костюме часто выходит за рамки примерки и превращается в доверительный диалог. Главное – чтобы заказчик ушел довольным.

Марина очень любит свою профессию и посвящает ей практически все свое свободное время. «У меня один выходной в неделю – воскресенье. Знакомые иногда спрашивают: «Марина, не надоело ли тебе?» Но нет. Я с большим удовольствием хожу на работу. Считаю, что если ты нашел любимое дело, то погружайся в него до конца», – заключила дизайнер.

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